Gamarra anima a manifestarse mañana para salir de una "etapa de indecencia" y "alzar la voz" al no poder hacerlo en las urnas

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, aseguró este sábado que, si bien "sobran razones para una moción de censura", por el momento "los números no salen". Niega negociaciones con Junts y tiende la mano a quien quiera apoyarla para "convocar elecciones y dar la voz a los españoles".

Así se pronunció la dirigente popular en una entrevista en Cope recogida por Servimedia, en la que dejó claro que no están negociando con otras formaciones para que la apoyen, a pesar de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió el viernes el apoyo de la patronal catalana para tratar de convencer a Junts y conseguir los votos necesarios.

"No estamos negociando, simplemente trasladamos una reflexión, que es que razones sobran para una moción de censura", dijo mientras recordaba que el Gobierno de Pedro Sánchez "llegó a través de una moción de censura con la que iba a luchar contra la corrupción y defendió la moción de censura alguien que hoy duerme en la cárcel y permitió que Pedro Sánchez llegara al Gobierno con toda una organización detrás que lo único en lo que estaba pensando era en robar a los españoles".

Tras insistir en que "razones hay y sobran", volvió a destacar que "los números no salen". De ahí que señalase que lo que han ido manifestando es que "si alguien tiene interés y quiere apoyarla, nosotros estamos dispuestos". "Esto es lo que el presidente Feijóo ha estado trasladando y ayer volvió a trasladar en Cataluña".

Eso sí, remarcó que sería "una moción de censura para convocar elecciones y dar la voz a los españoles y que podamos salir de esta etapa de indecencia y de corrupción, y podamos empezar una nueva etapa de esperanza, que es lo que necesitan los españoles".

En todo caso, Gamarra sí que hizo hincapié en que no se plantean presentar una moción de censura testimonial ni que haya voces en el partido que reclamen este gesto: "Hoy por hoy, esos números no salen y, por tanto, hacemos un llamamiento a que si alguien tiene interés y quiere apoyarla para que haya elecciones, estamos en disposición de poderla presentar, pero si de momento no salen los números, pues no se considera oportuno".

Concentración en Madrid

Salir de esa "etapa de indecencia" a la que se refirió es el motivo por el que el PP ha llamado a los ciudadanos a concentrarse mañana en Madrid, porque "a los españoles decentes, Pedro Sánchez les está hurtando la voz en las urnas para poder pronunciarse ante la situación que estamos viviendo en nuestro país". "Es una concentración para defender que España es una nación decente y vamos a protestar cívicamente contra un Gobierno que no lo es, y no hay más que ver la crónica judicial de las últimas semanas para poderlo constatar", sentenció.

"Es la oportunidad y el canal que les damos a los españoles para que podamos alzar la voz mientras no podemos alzarla en las urnas. Y también es para mandar un mensaje claro a Pedro Sánchez y podernos expresar todos los españoles que vemos y vivimos atónitos cómo todas las semanas la corrupción asedia un poco más a Pedro Sánchez".

Así, insistió en que a través de esta protesta buscan "expresar que España es decente a pesar de la indecencia de este Gobierno lleno de corrupción que tenemos y de incapacidad para poder gobernar".