Gamarra denuncia la falta de compromiso de Sánchez con la OTAN: "Con nocturnidad y de espaldas a los españoles"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha sentenciado las acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que comunicase en un horario nocturno que España aportaría varios medios aéreos en las misiones de la OTAN desplegadas en el flanco Este de Europa.

Con una intervención ante los medios de comunicación antes de comenzar las fiestas de San Mateo, la representante popular ha denunciado los métodos del jefe del Ejecutivo que ha cumplido con los socios militares "con nocturnidad y a regañadientes" para no abrir nuevas grietas con sus socios de Gobierno, que han lastrado las relaciones internacionales con su propuestas anti militares, promoviendo la retirada de la embajadora española en Israel. Debido a la corta extensión del mensaje en las redes sociales, el líder de los socialistas no ha aclarado las condiciones en las que se trasladarán los medios aéreos anunciados. "Tenemos que ser un aliado serio y fiable en la OTAN", ha sentenciado.

"El Partido Popular se compromete a dar estabilidad a España, ya que un Gobierno tiene que ser fiable y serio. España debe cumplir con convicción y no a regañadientes en la OTAN...Los españoles merecen una normalidad democrática y se la vamos a dar", ha sentenciado.

Las anomalías democráticas del PSOE

Con un repaso a la actualidad política y a los diferentes casos que cercan al entorno del presidente del Gobierno, Gamarra ha denunciado, que aunque bajo el sanchismo los españoles se hayan acostumbrado a los banquillos y los ataques a los magistrados, son acciones que no "son normales en una democracia plena". "Que no tengamos presupuestos es normal con Pedro Sánchez, pero es una anormalidad en el sistema democrático", ha apostillado.

Ante los incesantes escándalos y las medidas del PSOE, ha recordado la nueva visita de la Comisión de Venecia de cara a la próxima semana, aseverando que "no es habitual el regreso de la comisión en los países que tienen una buena salud democrática". Sin olvidar los ataques a los jueces del líder de los socialistas, ha recordado que el Partido Popular europeo ha pedido una nueva regulación a Europa para terminar con los ataques de Sánchez a los jueces.

Respecto a las declaraciones del ministro para la Transición Ecológica, Óscar López, contra el jefe de Génova, no han sido mencionadas.