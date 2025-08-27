Gamarra ve "un tic autoritario más" de Sánchez la petición de suspender el pleno en el Congreso el día de la Diada

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha referido esta mañana a la petición del portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, de suspender el pleno de la Cámara Baja el próximo 11 de septiembre para conmemorar la celebración de la Diada (Fiesta de Cataluña).

En este sentido, la dirigente popular ha calificado la propuesta de ser "un tic autoritario más" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que asegura se enuentra "acorralado" por los presuntos casos de corrupción que parecen rodearle y por su "debilidad parlamentaria", apoyada en las fuerzas independentistas.

"Es un tic más de su autoritarismo. Pedro Sánchez está acorralado por dos cuestiones: la corrupción y su debilidad parlamentaria, su incapacidad para gobernar, su dependencia de los independentistas, y lo que pasa el día 11 es que las dos cuestiones se desvelan", ha apuntado en una entrevista en el programa 'La Mirada Crítica' de Telecinco.

Carga contra el Gobierno por su gestión durante los incendios

Gamarra ha cargado duramente contra el Ejecutivo por su gestión durante los incendios forestales que han abrasado España durante este verano, especialmente en el mes de agosto.

En este sentido, la dirigente popular ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que cuando haya un problema, este "despegue todo aquello que tiene", sin la necesidad de que sean las autonomías las que tengan que solicitar los medios -pese a que así lo recoja la legislación que atribuye las competencias a las mismas-.

"Lo que está pasando es que tendría que estar ya funcionando un mecanismo de emergencia nacional para este tipo de situaciones, y este mecanismo no existe", ha aseverado Gamarra mientras explicaba que el objetivo de este sería que los medios disponibles "se puedan coordinar de manera automática".