García Ortiz solicita la anulación de la fianza dictada por el juez Hurtado

Según ha compartido este miércoles la Cadena SER, el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del juez Ángel Hurtado de imponerle una fianza por la supuesta filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Inicialmente, la cantidad fijada fue de 150.000 euros, aunque el magistrado la redujo después a 75.000 euros al reconocer que había utilizado un 'baremo inconstitucional' para calcularla.

Según ha adelantado la Cadena SER, la Abogacía del Estado reclama que la fianza quede anulada porque la Ley de Asistencia Jurídica establece que el Estado y sus órganos constitucionales están exentos de presentar garantías económicas en los procedimientos judiciales.

De manera subsidiaria, pide que la cantidad sea rebajada, al considerar que el juez tomó como referencia un caso anterior que consideran no es comparable y en el que no se reconocieron indemnizaciones. Critica que el juez haya usado como referencia una demanda de 40.000 euros que González Amador presentó contra la vicepresidenta María Jesús Montero por referirse a él como "delincuente confeso”, un caso que fue desestimado por el Supremo al considerar que, por su notoriedad pública, esas expresiones formaban parte de la "crítica política", según expresaron.

La defensa de García Ortiz también pone en duda la existencia de un daño moral real, recordando que fue el propio entorno de Alberto González Amador el que difundió públicamente su intención de buscar una sentencia de conformidad, lo que implicaba admitir los delitos fiscales. Tam