El genocidio yihadista de los cristianos en África no merece la atención que tiene lo que ocurre en Gaza

Lo que ocurre en Gaza, con la matanza de civiles palestinos, es terrible y condenable. Y tiene la repercusión mediática que se merece. Pero hay otro genocidio, a unos miles de kilómetros, que se silencia: el de los cristianos en África a manos de los yihadistas del Estado Islámico (Daesh, Isis). ¿Por qué? ¿Tiene que ver esta actitud con el hecho de que en un caso los atacantes son judíos y, en el otro, musulmanes? Es de esperar que no sea así, con toda su crudeza. Si condenable es un genocidio no menos lo es el otro, o, al menos, así debería ser.

Las noticias de las matanzas de cristianos, en este caso en Nigeria y Mozambique se producen a diario.

“Con éxito de Alá, los soldados del Califato atacaron a los cristianos en la ciudad de Musa en la región de Borno (Nigeria), con ametralladoras, matando a cinco de ellos y quemando varias de sus casas, y toda la alabanza es para Alá”, informa la agencia Amaq, controlada por los terroristas, este fin de semanal

Otro. “Los soldados del Califato atacaron la aldea cristiana de Shikarkir en la región de Borno, y quemaron varias de sus casas y propiedades, y toda la alabanza es debida a Alá”.

Otro. “Los soldados del Califato capturaron a un cristiano cerca de la aldea de Nacololo en la región de Montepuez de Cabo Delgado (Mozambique), y lo decapitaron, y toda la alabanza es para Alá”

Otro. “También a otros cuatro cristianos de la aldea de Nacololo en la región de Montepuez de Cabo Delgado, y los decapitaron, y toda la alabanza es para Allah”.

El Estado Islámico (ISIS, Daesh) se jactaba, en pasado mes de junio, en su revista semanal An Naba, de que, en los ultimos 12 meses, había asesinado 1.480 cristianos, destruido 1.616 de sus casas e incendiado 20 iglesias. Las cifras se multiplican por cinco según ONG,s independientes y hay quienes la aumentan a decenas de miles.

El hecho de que se esté nasacrando a una población por el mero de profesar una religión bien merecería un poco más de atención por por parte de una opinión pública que se vuelca, y es lógico, con que ocurre en Gaza.