El Gobierno desprestigia la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Un tribunal imparcial decidirá"

El juez Juan Carlos Peinado ha aumentado las malas noticias para el Gobierno y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la decisión de que un jurado sea el que decida sobre la culpabilidad de Begoña Gómez y su asesora en Moncloa ante las acusaciones de un presunto delito de malversación.

En su acto el togado ha señalado que el juicio con un jurado canaliza la participación de los ciudadanos en el proceso y que los delitos cometidos por funcionarios públicos son competencia de la Administración de Justicia y no solo de un magistrado. Dentro de las situaciones que pueden juzgar los tribunales con el apoyo de un jurado popular se encuentra el delito de malversación derivado de cargos públicos por el que Peinado ha abierto diligencias contra la asesora de Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín y la esposa del líder de los socialistas.

Con Pedro Sánchez en la cumbre de la ONU en Nueva York acompañando a Su Majestad, los principales ministros del Gobierno han aprovechado la sesión del control para cerrar filas ante la última decisión del magistrado sobre Begoña Gómez. En el seno de los pasillos del Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha abierto la veda de los ataques contra el magistrado, criticando la decisión y la investigación de la que ha señalado que "se estudiará en todas las facultades de derecho en España". Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha tachado el nuevo giro de "surrealista".

Félix Bolaños pone en duda la decisión de Peinado sobre Begoña Gómez

De la misma manera que el líder del PSOE en Extremadura tras conocer su imputación en el caso del hermanísimo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha puesto en duda la labor del magistrado y ha señalado que "un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio", tras alabar el sistema judicial español que ha criticado en el inicio del curso político. Desde Moncloa señalan que la obra se "explica de manera individual" y que no esperaban la decisión de Juan Carlos Peinado.

Cabe recordar, que el presidente del Gobierno no ha realizado declaraciones sobre el nuevo paso en la instrucción judicial de su mujer y que tendrá su turno de palabra a las 20:00 de la tarde desde la cumbre de la ONU, aunque no se espera que abandone el monotema de Gaza y el pueblo palestino.