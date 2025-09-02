El Gobierno cifra entre 6.600 y 6.700 millones el ahorro derivado de condonar deuda autonómica

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de 83.252 millones de euros de deuda a todas las comunidades autónomas que lo soliciten y cuyo reparto se basa en criterios de población ajustada, con la garantía de una quita mínima del 19% para todas las regiones.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha explicado en la rueda posterior al Consejo que esa condonación permitirá a todas las comunidades autónomas un ahorro de intereses que podrán destinar a mejorar los servicios que prestan en sus territorios, como la sanidad o la educación.

En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que la condonación de deuda autonómica permitirá un ahorro de entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que las comunidades autónomas podrán destinar a reforzar otras partidas presupuestarias.

"Entre 6.600 y 6.700 millones de euros ya no tendrán que ir dirigidos a pagar los intereses de la deuda, sino a reforzar partidas sanitarias, educativas o de dependencia", ha subrayado Montero. Montero ha destacado que, con esta iniciativa, todas las comunidades "recuperarán autonomía financiera y política". Es más, ha explicado que hay regiones que no pueden salir al mercado a financiarse, ni recurrir a préstamos bancarios por tener un elevado riesgo crediticio asociado al alto nivel de deuda.

Por otra parte, la ministra de Hacienda ha insistido en que la mayor parte de la condonación de la deuda autonómica aprobada por el Ejecutivo -siete de cada diez euros- beneficia a territorios gobernados por el PP y no hay "ningún agravio" entre regiones.

De este modo, Montero ha pedido una reflexión a los 'populares' para que se sumen a este proceso, ya que son las comunidades las que tienen que decidir voluntariamente si aceptan la quita. Y "si el señor Feijóo no es capaz de hacerlo por ser rehén de las políticas ultras que tiene su partido, al menos que los presidentes autonómicos pongan por delante el interés de la ciudadanía y sean coherentes con lo que interesa a sus territorios y no con los mandatos que vienen de Génova que no benefician a nadie", ha dicho la vicepresidenta.

Finalmente, ha insistido en que la condonación parcial beneficia "al conjunto" de las comunidades autónomas y no supone "ningún agravio comparativo" de unas sobre otras, y ha recordado que entre las regiones más beneficiadas están Andalucía, Valencia y Canarias, todas ellas gobernadas por el PP.

