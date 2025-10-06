El Gobierno compara la Jefatura Superior de Policía de Cataluña con la Gestapo Nazi y la dictadura argentina

La obsesión de los independentistas con la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, situada en Via Laietana, ha llevado al Ejecutivo a dar por buenos informes "cocinados" y de "bajo nivel técnico", con la única finalidad de ceder a sus pretensiones. En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha prestado a declarar lugar de memoria democrática este edificio situado en pleno corazón de Barcelona y para ello ha dado el visto bueno a dos informes que comparan esta Jefatura con la "Gestapo nazi" y la "Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de la dictadura argentina".

Se trata de "un intento miserable de servir en bandeja a sus socios independentistas un trofeo a costa de intentar ensuciar el impecable compromiso democrático de los policías nacionales que prestan servicio en esa plantilla", denuncian desde la Confederación Española de la Policía (CEP). Hay que recordar que ese edificio se ha convertido en un símbolo del Estado a batir, hasta ahora imposible. Y por ello, desde el Ejecutivo han querido doblar sus esfuerzos (de cara a una posible aprobación de los Presupuestos) y han dado un paso más allá.

El pasado 22 de julio, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática solicitó informes que avalaran esta medida, según explican desde este sindicato policial. Apenas una semana después, ya contaban con un informe elaborado por dos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pau Casanellas y Xavier Doménech. Un documento de siete páginas en el que se equipara la sede de la Jefatura Superior en Via Laietana "con la Policía secreta de un régimen que llevó a cabo un holocausto o con las prácticas de una dictadura militar argentina que incluyeron el secuestro y asesinato de opositores a ese régimen", matizan desde la CEP.

En ese informe, a modo de "conclusión", se determina que el significado memorial de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona "se asemeja, teniendo en cuenta las diferencias de contexto histórico y, en algunos casos, su distinta naturaleza", con la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, "centro de detención y tortura de la Dirección de Inteligencia Nacional", o con la Topografía del Terror de Berlín (sede de la Gestapo y de la Oficina Central de Seguridad del Reich), como "espacios neurálgicos de la represión en contextos dictatoriales".

Sin embargo, ese informe adolece de "fiabilidad" si tenemos en cuenta que no es capaz de "establecer una cifra exacta de personas que pasaron por las dependencias de la Jefatura durante el franquismo" o que resulta muy "difícil documentar la tortura y los malos tratos allí cometidos". Y un apunte más, desde la CEP destacan que uno de los autores de este documento es Xavier Doménech, que ocupó cargos de responsabilidad en Catalunya en Comú, Podem Catalunya y fue diputado de Unidas Podemos hasta su retirada en 2018.

El segundo de los informes, que consta de once páginas, fue elaborado por Memorial Democratic, un organismo dependiente de la Generalitat de Barcelona. Al frente de esta entidad está Jordi Font, nombrado director en 2022 por el Ejecutivo de Esquerra Republicana de Cataluña y mantenido por el actual equipo de Salvador Illa.