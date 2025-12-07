El Gobierno destituirá a la mano derecha de Salazar el próximo martes

El Consejo de Ministros destituirá a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha informado Radio Televisión Española.

Hernández era la mano derecha y hombre de confianza de Paco Salazar, estando este último acusado de presuntos delitos de acoso sexual a colaboradoras en Presidencia de Gobierno y en el PSOE.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN