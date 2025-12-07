Acceso

El Gobierno destituirá a la mano derecha de Salazar el próximo martes

Antonio Hernández desempeñaba su cargo como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno

El Consejo de Ministros destituirá a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha informado Radio Televisión Española.

Hernández era la mano derecha y hombre de confianza de Paco Salazar, estando este último acusado de presuntos delitos de acoso sexual a colaboradoras en Presidencia de Gobierno y en el PSOE.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

