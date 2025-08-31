El Gobierno inicia los trámites para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria

El Gobierno iniciará la próxima semana los trámites para declarar el Pazo de Meirás (La Coruña) y la Isla de San Simón (Pontevedra) como Lugares de Memoria Histórica, en cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo central.

El pazo fue usado como residencia de verano por Francisco Franco. Tras obtener el Estado el reconocimiento de la finca como un bien de titularidad pública, el Tribunal Supremo debe pronunciarse ante el recurso presentado por los herederos del dictador.

La antigua prisión lucense sirvió como un centro de represión durante la Guerra Civil y la posguerra.

El anuncio de ambas declaraciones lo ha hecho el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que visitó O Vello Cárcere, que también se postula para esta distinción, y subrayó que se trata de un paso esencial para "combatir el olvido, el negacionismo y los discursos de odio, al tiempo que se dignifica la memoria de las víctimas del franquismo".

Esta declaración, recogida en la Ley de Memoria Democrática, otorga una especial protección y reconocimiento a espacios vinculados a la represión, dotándolos de un carácter “conmemorativo, pedagógico y reparador”.

El líder socialista confía en que O Vello Cárcere de Lugo pueda incorporarse también a la red de lugares de memoria.

El alcalde de Lugo, el socialista Miguel Fernández, presentará la candidatura de manera oficial ante el secretario de Estado de Memoria Democrática la próxima semana, tal y como anunció el Ayuntamiento, en un acto que se celebrará en el propio edificio, hoy convertido en un centro cultural y expositivo de su propia historia.

Cerca de 5.000 personas sufrieron condiciones muy duras de represión en la antigua prisión de Lugo entre los años 1936 y 1940, según la investigación de la historiadora María Jesús Souto.

Besteiro ha instado a la Xunta a que apoye decididamente la declaración de Meirás, San Simón y O Vello Cárcere como lugares de Memoria Histórica y "no mire para otro lado", informa Efe.