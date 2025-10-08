El Gobierno presiona ahora al PP para convalidar el embargo a Israel: "Tendrán que pedir perdón"

El Gobierno está sufriendo para convalidar el embargo de armas a Israel que se votará esta tarde en el Congreso y ahora intenta elevar la presión sobre el PP. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dicho que es "vergonzoso" que el partido de Alberto Núñez Feijóo no les apoye y que tendrán que acabar pidiendo perdón.

"Hace unos años, hubo muchos partidos políticos que apoyaron el apartheid de Sudáfrica y, al cabo de los años, muchas de esas personas y partidos terminaron por pedir perdón. Al PP le va a pasar lo mismo con el genocidio en Gaza, se están colocando al lado de la ignominia de la historia y el tiempo les va a obligar a pedir perdón", ha dicho ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo ha conseguido un apoyo relativamente transversal para poder convalidar el decreto esta tarde, pero le faltan los votos clave de Podemos. Si la formación de Ione Belarra se abstiene, se convalidará; si vota en contra, decaerá. A pesar de que todo el foco está puesto ahí, Urtasun hoy ha querido aumentar la presión sobre el PP y ni ha mencionado a los morados.

"Hago un llamamiento al PP para que permita que haya un embargo legal de armas en Gaza ante el genocidio que está ocurriendo", ha comentado. La única referencia al resto de grupos políticos ha sido cuando ha dicho que "por descontado, espero que esto cuente con el apoyo de fuerzas de esta Cámara".

"En la votación, no hay inequívocos. O se está con Netanyahu o se está con los Derechos Humanos", ha concluido.