El Gobierno reconoce que más del 90% de los incendios forestales están relacionados con causas humanas

"Debe tenerse en cuenta que más del 90% de los incendios forestales están relacionados con causas humanas". Son las reflexiones de un informe publicado este mismo lunes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El área de Sara Aagesen plasma estas ideas y aporta que un 50% de los mismos son de "carácter intencionado".

Esta explicación del Gobierno de Pedro Sánchez también se sustenta en las diferentes investigaciones que tiene en marcha la Guardia Civil y la Policía Nacional para detener a los incendiarios que están provocando una auténtica tragedia en España. Hay, por el momento, más de una decena de detenidos por provocar estas llamas y muchos de ellos ya han ingresado en prisión provisional.

Incendios en España, en directo hoy: focos activos, evacuados, heridos y hectáreas quemadas Brais Lorenzo Agencia EFE

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico detalla en un informe de este mismo lunes que las temperaturas de junio y julio en España se han situado por encima de la media. "El mes de junio de 2025, siendo el mes más cálido en España desde que hay registros", según la información de la AEMET.

"La evolución de temperaturas y precipitaciones, observada durante los meses de junio y julio, ha supuesto una importante desecación de la vegetación, con humedades del combustible fino por debajo del 10% y elevadas tasas de evapotranspiración. A esto, se suma el inicio de una ola de calor desde el domingo 3 de agosto hasta al menos el martes 12 de agosto, con una situación sinóptica estacionaria, favoreciendo la presencia de masa de aire cálido y seco de origen africano", justifican sobre la ola de incendios.

Las mitad de los incendios son intencionados

Y es que dichas situaciones sinópticas suelen coincidir con periodos de alta intensidad de incendios forestales. En cuanto a los datos de superficies afectadas por incendios forestales, desde el 1 de enero al 3 de agosto de 2025, según datos provisionales, la superficie forestal afectada ha sido de 39.155 ha, con 14 grandes incendios forestales, GIF (superando la media de número de GIF de los últimos 10 años).

De acuerdo con la información satelital observada en el marco de EFFIS-Copernicus de la UE, el periodo del 15 de julio al 29 de julio, las aéreas quemadas aumentaron en España de manera significativa. "Dicha tendencia de incremento de superficie afectada se prevé continuar al menos en línea con la media registrada en EFFIS y en la EGIF para las próximas semanas, pudiéndose ver intensificada con la intensidad y duración de las olas de calor o situaciones sinópticas vinculadas", prosigue el informe.

"Con carácter añadido, debe tenerse en cuenta que más del 90% de los incendios forestales están relacionados con causas humanas, teniendo aproximadamente el 50 % un carácter intencionado, lo cual aporta un grado de impredecibilidad a la ocurrencia de estos", señala el área de Sara Aagesen. Cabe reseñar que en los últimos días todas las declaraciones de los miembros del Gobierno van en la línea de achacar la ola de incendios al cambio climático.