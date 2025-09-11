El Gobierno responde a Netanyahu: "España es amigo del pueblo de Israel y Palestina"

El Gobierno español ha calificado este jueves de "falsos y calumniosos" los comentarios vertidos desde la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hacia España y ha subrayado que "el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina".

A través de un comunicado, el Gobierno recuerda una vez más que condenó "inmediatamente" el "atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas" y que exigió "desde el primer día la liberación incondicional de todos los rehenes", pero también que "con la misma determinación" reclama "el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza".

El ejecutivo español reacciona así a la acusación formulada este jueves por el primer ministro israelí contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lanzar una "flagrante amenaza genocida" contra Israel por alegar que España no puede frenar la ofensiva sobre Gaza porque "no tiene bombas nucleares".

En el comunicado del Ministerio español de Asuntos Exteriores se recuerda que fue este mismo Gobierno el que tomó la decisión de adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA en sus siglas en inglés) y aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo en 2023.

También que España "rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia o intolerancia" y que ha acogido como connacionales en los últimos años a 72.000 sefardíes como resultado de una legislación específica para ellos.

Sin embargo, "con la misma determinación" reclama el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza, los constantes ataques contra población civil, la entrada inmediata de toda la ayuda humanitaria bloqueada actualmente por el Gobierno israelí y el respeto de los más básicos derechos humanos de la población palestina y del Derecho Internacional Humanitario".

El camino de la paz en Palestina

Deja claro de nuevo el Gobierno que España defiende como "único camino hacia la paz" la existencia de dos Estados, Palestina e Israel, que "convivan en buena vecindad y con garantías recíprocas para su paz y seguridad".

Ratifica igualmente que continuará apoyando la labor de los Tribunales internacionales "para esclarecer lo que está sucediendo en Gaza desde 2023", tanto en lo que respecta la investigación por crímenes por lesa humanidad contra varios dirigentes israelíes por parte de la Corte Penal Internacional como el proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia contra el Estado de Israel en el marco de la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio.

Netanyahu ha escrito este jueves en su cuenta de la red social X que Sánchez había dicho que "España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’", lo que ha considerado "una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha afirmado Netanyahu , en referencia a la comparecencia de Sánchez el lunes en la Moncloa.