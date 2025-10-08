El Gobierno puede salvar la Ley de Movilidad Sostenible por la ausencia de un diputado del PP

Este miércoles era un día clave para el Gobierno en el Congreso de los Diputados por dos votaciones: el decreto de embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible, de cuyo éxito parlamentario depende un desembolso ni más ni menos que de 10.000 millones de euros procedente de los fondos europeos.

A media mañana, Podemos, después de dar varias vueltas, comunicó que daría el visto bueno al decreto con el que Pedro Sánchez trata de abanderar la causa palestina. Primera parte del partido ganado para la Moncloa. Quedaba la segunda.

Pues bien, la formación morada se mantiene en el 'no', lo cual augura una derrota severa, por las consecuencias de que el texto no salga adelante. Sin embargo, la ausencia de un diputado del PP, Guillermo Mariscal, que además es secretario tercero de la Cámara, decanta la balanza en favor del Gobierno, que podría terminar el Pleno con una victoria 2-0.

El pasado sábado, el citado diputado celebró su boda y, en este momento, se encuentra de viaje de novios. Fuentes de la Mesa aseguran que los representantes del PP, en la reunión de este martes, reclamaron el voto telemático. Pero el Reglamento es claro: sólo se permite para causas muy tasadas.

