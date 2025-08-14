Un grupo de militantes de ERC reclama una consulta interna para derrocar a Salvador Illa

Un grupo de militantes afines a ERC han mostrado su descontento con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, debido al incumplimiento de las medidas acordados y han potenciado una consulta entre los militantes del partido para conseguir que la dirección finalice su apoyo al PSOE.

En este sentido, el 'Col·lectiu 1 d'octubre' ha recordado que fueron la única facción que se opuso a la investidura y que desde el pasado mes de agosto, los socialistas catalanes no han cumplido con sus compromisos, "especialmente en la soberanía fiscal y en aportar una resolución del conflicto político" que se vive en Cataluña.

Si se promulgan los apoyos, los militantes tendrán que responder a una única pregunta de manera afirmativa o negativa en el "referéndum". "¿Estás de acuerdo con que ERC retire el apoyo parlamentario al gobierno de Salvador Illa por el incumplimiento del pacto de investidura?", reza el documento.

La organización ha anunciado que en las próximas semanas se presentará de manera oficial ante los diversos miembros del partido independentista para "terminar con los incumplimientos que suponen el final del camino de los socialistas catalanes, junto con los del Gobierno de España".

ERC respira una corriente de cambio

Los acuerdos fueron firmados bajo la dirección de Marta Rovira y desde entonces ya se han fundamentando tres nuevos movimientos internos en la formación republicana. Al del 'Col·lectiu 1 d'octubre' se le suman los de Joan Tardá y Joan Puig. De esta manera, para Junqueras, quien ha sido criticado por sus rivales, no es una noticia de gran calado, ya que se espera que supere a sus compañeros de partido sin grandes apuros en una futuribles primarias.

Cabe recordar que los 22 representantes de Esquerra en la Generalitat son fundamentales para mantener el Gobierno a flote. En el caso de que la formación retirase su apoyo, Salvador Illa se vería abocado a convocar unos nuevos comicios electorales.