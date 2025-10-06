La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer por violencia machista en Formentera

La Guardia Civil mantiene abiertas dos investigaciones en la isla de Formentera tras una jornada marcada por dos graves sucesos de violencia machista con arma blanca, ocurridos durante el fin de semana.

En uno de los casos, una mujer italiana ha perdido la vida, mientras que en el otro, una segunda víctima resultó herida de gravedad pero se encuentra estable y fuera de peligro. Ambos agresores han sido detenidos y se encuentran bajo custodia policial.

Según ha confirmado la Guardia Civil en un comunicado oficial emitido este lunes, en el primero de los casos se ha detenido al hombre y se continúa ahora con las investigaciones para determinar cómo se produjeron los hechos sin descartar ninguna hipótesis, a la espera del resultado de la autopsia.

El trágico suceso tuvo lugar en la zona de Els Pujols, una de las áreas más turísticas de la isla. El aviso al 112 se recibió a las 11.32 horas del domingo, cuando varios testigos alertaron de que una mujer había sido apuñalada por su pareja.

Una mujer de 35 años y nacionalidad italiana

La víctima, de 35 años y nacionalidad italiana, fue trasladada inicialmente en taxi hacia el Hospital de Formentera, aunque en el trayecto el vehículo fue interceptado por una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) del SAMU 061, cuyos sanitarios prestaron las primeras asistencias.

Ante la gravedad de las heridas, la mujer fue evacuada en helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Son Espases (HUSE), en Mallorca. Allí permaneció ingresada con pronóstico crítico, pero finalmente no pudo superar las lesiones sufridas.

El presunto agresor, un hombre de 27 años, fue detenido poco después por agentes de la Guardia Civil y se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género han señalado que el caso está siendo analizado como un posible episodio de violencia machista, aunque la investigación judicial sigue en curso.

En el operativo participan agentes de la Policía Judicial de Personas y del Laboratorio Criminalístico, desplazados desde Mallorca para recabar pruebas y esclarecer los hechos.

Un segundo caso de violencia machista

En paralelo, la Guardia Civil ha informado de un segundo caso ocurrido también en Formentera, en el que una mujer fue apuñalada por su expareja. El agresor fue detenido inmediatamente y la víctima se encuentra estable y fuera de peligro, ingresada en un centro hospitalario. Según el comunicado oficial, este segundo incidente no está relacionado con el primero y las investigaciones continúan abiertas.

La Dirección General de Emergencias e Interior ha activado los protocolos de coordinación con la Delegación del Gobierno y los servicios sanitarios para atender a las víctimas y garantizar la recogida de pruebas.

A la espera de la autopsia

En el caso de la mujer fallecida, el resultado de la autopsia será determinante para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y confirmar si se trata de un nuevo caso de violencia de género en las Baleares.

Por el momento, los cuerpos de seguridad mantienen activos los protocolos de seguimiento y prevención de casos de violencia machista, reforzando la colaboración entre instituciones y servicios sociales. Las investigaciones continúan y los detenidos se encuentran a la espera de ser puestos a disposición judicial.