La Guardia Civil de Navarra colabora en la extracción una menor que había caído al interior de una cueva

La Guardia Civil de Navarra ha apoyado el rescate de una menor de 15 años que había sufrido un accidente en la Cueva Ibon de Isaba; fueron movilizadas dos patrullas de seguridad ciudadana al lugar. Los agentes han comprobado que la menor se encontraba consciente dentro de un agujero de aproximadamente cuatro metros de profundidad, desde el cual no podía salir por sus propios medios. Presentaba dolor de cabeza tras un posible traumatismo craneoencefálico leve. En el momento del suceso, se encontraba acompañada de sus padres.

Además de los indicativos de Guardia Civil, han intervenido en el dispositivo: dos vehículos de Bomberos del parque de Navascués, con cuatro efectivos; un helicóptero de bomberos de Cordovilla (no medicalizado), con cuatro efectivos; una ambulancia de Isaba con tres componentes; un helicóptero medicalizado con tres tripulantes, que se ha encargado de la evacuación y traslado de la menor al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

La Guardia Civil ha colaborado en la evacuación, aseguramiento de la zona y regulación del tráfico.