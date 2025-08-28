Guardias civiles critican las obras en el epicentro de la dana: "Soluciones improvisadas o estéticas"

Los daños en el epicentro de la DANA fueron cuantiosos. Una de las infraestructuras más golpeadas por el temporal fue el acuartelamiento de la Guardia Civil en Paiporta. Hace unos días, la Administración inició unas obras de rehabilitación donde, a juicio de los agentes, el consenso y las necesidades reales se han dejado a un lado

Para comprobar el avance de los trabajos, este miércoles, representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Delegación de Valencia visitaron el acuartelamiento de Paiporta. Un edificio que se encuentra en proceso de rehabilitación a raíz de los destrozos causados por la DANA.

Este cuartel sufrió gravemente las consecuencia del temporal, una "situación que puso a prueba la profesionalidad y el compromiso" de los agentes. Unos funcionarios que demostraron un "sacrificio innegable" en beneficio de la ciudadanía.

Las obras en el cuartel de la Guardia Civil que fue epicentro de la dana LR

No solo en Paiporta sino de otras unidades como Alfafar, Aldaia, Buñol, Chiva, Cheste y otras tantas y tantas unidades, en las que "el número de reconocimientos fue además de escaso, también insultante". "Resulta incomprensible que, después de lo vivido, la Administración siga abordando las obras de rehabilitación sin un criterio lógico, eficiente y adaptado a la realidad policial actual", lamentan desde esta entidad.

Consideran que los responsables han desarrollado soluciones "improvisadas o meramente estéticas". Dejan de lado lo verdaderamente importante: dotar a los guardias civiles de "espacios dignos, seguros y operativos", que les permitan responder con eficacia a las exigencias del servicio.

Piden a Marlaska que garantice las obras

En esta línea, remarcan que el consenso debe ser la prioridad para que se les transmita la opinión de quienes desarrollan su labor en esa unidad y conocen de primera mano algunas soluciones que mejorarían la funcionalidad. Exigen que estas inversiones se realicen con una "visión responsable y de futuro, atendiendo a las verdaderas necesidades profesionales y evitando el abandono al que históricamente se ha condenado a numerosos acuartelamientos".

"No vamos a permitir que, una vez más, se ignore el esfuerzo de quienes, incluso en condiciones adversas y con instalaciones inadecuadas, han dado todo por proteger a la ciudadanía. Nuestros compañeros merecen respeto, reconocimiento y, sobre todo, infraestructuras a la altura del servicio que prestan", insisten desde AUGC Valencia.

Por este motivo, solicitan al Ministerio del Interior que asuma su responsabilidad y garantice que las obras en Paiporta, y en todos los acuartelamientos afectados, respondan de una vez por todas a los criterios de funcionalidad, seguridad y dignidad que demanda la realidad policial del siglo XXI. Y sobre todo que se restablezca la infraestructura arrasada por la DANA.