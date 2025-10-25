Guardias civiles denuncian a Yolanda Díaz sus condiciones: "Un grave riesgo para la salud"

Yolanda Díaz tendrá que estudiar las reivindicaciones de los guardias civiles que prestan servicio en la Comandancia de Las Palmas. Los agentes han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. Una dinámica que se ha reiterado de forma recurrente durante los meses de verano en muchas empresas.

Jucil ha sido la asociación que se ha encargado de presentar el escrito que tendrá que ser analizado por el área de Yolanda Díaz. Según la organización, la exposición prolongada a la radiación solar y a las altas temperaturas en esta zona supone un grave riesgo para la salud de los agentes, especialmente para aquellos que desempeñan sus funciones al aire libre.

De la misma forma, esta asociación, en su escrito, remarca que la Administración está incumpliendo las obligaciones básicas recogidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 179/2005, que regula la seguridad en el trabajo dentro del Cuerpo.

Guardias civiles con patologías

La asociación reclama la adopción de medidas de protección adecuadas, como la reducción de patrullas a pie durante las horas de mayor exposición solar, así como la dotación de cremas protectoras, gafas de sol homologadas, gorros de ala ancha y uniformes fabricados con tejidos especiales.

Equipos médicos y de la Guardia Civil atienden a un hombre fallecido en la playa de los Genoveses en Níjar (Almería). EUROPA PRESS EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Jucil advierte de que varios guardias civiles ya presentan patologías que podrían estar relacionadas con esta situación y considera que la falta de acción por parte de la Dirección General y del Ministerio del Interior constituye un riesgo grave para los trabajadores.

Por ello, la asociación reclaman a la Inspección de Trabajo que investigue los hechos y obligue a la Administración a aplicar las medidas correctoras necesarias para proteger la salud y la seguridad del personal del Cuerpo.