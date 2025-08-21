Guardias civiles dicen que los incendios demuestran su déficit de agentes: "Hacen un sobreesfuerzo"

Guardias civiles denuncian que la ola de incendios que asola gran parte del país ha dejado en evidencia el gran déficit de efectivos que sufren las zonas rurales de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias.

Jucil considera que los agentes desplegados sobre el terreno de los focos están colaborando en los operativos de extinción en condiciones "de notable precariedad" y con "escasez de recursos materiales".

Esa ausencia de todos los medios necesarios les obligado -denuncia- a tener que hacer un "sobreesfuerzo extraordinario" ante una "catástrofe medioambiental de enorme magnitud".

Por ello, la asociación mayoritaria de la Benemérita reclama ya a la directora general, Mercedes González, que ofrezca información detallada sobre el despliegue de compañeros y medios utilizados ante la extraordinaria emergencia de los fuegos.

Jucil asegura que la magnitud de esta emergencia exige no solo medios técnicos de extinción, sino también un dispositivo de seguridad, vigilancia, protección ciudadana y apoyo logístico en el que el Instituto Armado desempeña un papel central.

"La dispersión territorial de la Guardia Civil, unida a la falta de personal que venimos denunciando, limita en ocasiones la capacidad de respuesta inmediata en situaciones de emergencia como la actual".

*Estamos ampliando*