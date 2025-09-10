Hazte Oír saca su 'Capo Bus' con imágenes de Begoña Gómez a tamaño real el día en que declara en los Juzgados

Comienza el curso judicial con uno de los casos más mediáticos que investiga la Justicia: el 'caso Begoña Gómez'. En este sentido, el juez Juan Carlos Peinado tiene previsto volver a interrogar este miércoles, a las 12:00 horas, a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; esta vez por la presunta malversación que le atribuye en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, a quien ha citado a comparecer una hora antes, a las 11:00 horas.

Esta será la cuarta vez que Begoña Gómez acuda ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo por otras ramas de la investigación. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a no declarar; mientras que en la tercera citación optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

En este sentido, y como ya hizo en otras ocasiones, la asociación ciudadana Hazte Oír desplegará por las calles de Madrid, próximas a los Juzgados en los que declarará la mujer del presidente, su conocido 'Capo Bus' con imágenes de Begoña Gómez.

La parte trasera, cubierta por una cristalera, portará diferentes imágenes de Begoña Gómez a tamaño real -manipuladas, no reales- en las que aparecerá ataviada de diferentes formas: vestida de catedrática universitaria, con ropa de viaje, portando una maleta con dinero mientras fuma un puro, etc. Todo ello mientras en la parte trasera aparece una imagen del matrimonio con la frase "El capo dimisión".

Por su parte, la Asociación ciudadana de Hazte Oír, que lidera la acusación popular, ha convocado, además, una concentración frente a los Juzgados de Instrucción Plaza de Castilla a partir de las 10:30 horas, bajo el pretexto de "mostrar apoyo a las acusaciones populares, perseguidas por el PSOE, al tiempo que se alza la voz contra los crecientes casos de corrupción que acorralan al Ejecutivo".