Un total de 22 agentes de la Policía Nacional fueron heridos este domingo en Madrid en los incidentes provocados por los radicales que interrumpieron la última etapa de la Vuelta a España. LA RAZÓN ha accedido a las fotografías de las lesiones que sufrieron estos funcionarios y a lo partes médicos de algunos, que aún seguirán de baja durante varias semanas.

Para la Delegación del Gobierno en Madrid no hubo incidentes graves. Una situación bien distinta vivieron los antidisturbios que formaron parte del dispositivo de seguridad y en algunos momentos se sintieron sobrepasados por la masa de violentos que tiraban las vallas o cascotes contra ellos. Una vez más eran la diana de estos grupos radicales.

Las heridas de los antidisturbios en los incidentes de la Vuelta en Madrid LR

LA RAZÓN ha accedido a varios informes sanitarios de las lesiones que sufrieron estos funcionarios. "Pie izquierdo con leve edema y equimosis en la región dorsal Fractura de cuello de 1º metatarsiano izquierdo", señala uno de los partes médicos. Este agente tendrá que volver a consulta en dos semanas para valorar la evolución de este golpe.

Otro de los partes señala que el policía sufre una "contusión en pie izquierdo al recibir un golpe con un pie de caucho para valla en unas protestas". Los sanitarios del centro le aplicaron una férula para inmovilizar la zona y dos semanas de reposo para evitar males mayores. Este agente no puede apoyar la pierna afectada y debe andar con dos muletas.

Estos dos ejemplos son una muestra de lo que vivieron los antidisturbios en el dispositivo de la última etapa de la Vuelta en Madrid. Los manifestantes propalestinos consiguieron su objetivo y el recorrido no llegó a su final.

Varios grupos de estos asistentes, lejos de quedarse con "boicotear" el evento también protagonizaron incidentes violentos. En un primer momento tiraron las vallas contra los agentes y lanzaron todo lo que pillaban a su alcance.

Estos radicales se escondieron por la "ratonera" de la zona de Huertas. Así evitaron ser alcanzados por los vehículos policiales. Finalmente solo se produjeron dos detención por estos graves incidentes.