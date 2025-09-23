El hermano de Pedro Sánchez quema su última baza para evitar el banquillo: la Audiencia de Badajoz confirma su procesamiento

David Sánchez no evita el banquillo. La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez, la última baza del músico para evitar ir a juicio. La Sala también respalda el procesamiento del exasesor de Moncloa Luis Carrero.

La Sala respalda así la decisión de la magistrada Beatriz Biedma -que desde junio de 2024 investiga la contratación del hermano del presidente del Gobierno a raíz de una denuncia de Manos Limpias- de procesar al músico y a otras diez personas más, entre ellas el líder del PSOE extremeño, y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien con su repentino aforamiento (adquirió la condición de diputado autonómico tras varias renuncias en cadena de compañeros de partido) intentó trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

David Sánchez, para quien las acusaciones populares reclaman una pena de tres años de prisión por prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal -la Fiscalía pide el archivo al considerar que la investigación está basada en meras "conjeturas"-, está tras la decisión de la Audiencia pacense abocado al banquillo, puesto que la instructora ya abrió juicio oral contra él y el resto de imputados el pasado mayo, sin esperar a la resolución de sus recursos de apelación contra su procesamiento.

En su resolución, los magistrados dan por bueno que, como mantiene Biedma, el origen de la adjudicación del puesto de alta dirección a David Sánchez se sitúa en las "relaciones personales de amistad y profesionales anteriores al nombramiento". Y en este sentido recuerda que el diputado de Cultura en Badajoz Ricardo Cabezas aclaró en su declaración que "el entonces candidato a las primarias del PSOE, Don Pedro Sánchez, le habló de que tenía un hermano músico" en un mitin celebrado en Badajoz el 21 de mayo de 2017, meses antes de que se formalizara su contratación. De igual modo, el diputado -nombrado secretario general del PSOE en Badajoz cuatro meses después de que se contratara a David Sánchez- afirmó que "conocía al Sr. Carrero al menos de la primavera de 2023" cuando se lo presentó precisamente David Sánchez.

Y puntualiza que aunque el también imputado Manuel Candalija, responsable del área de Cultura de la Diputación y que formó parte del tribunal que entrevistó al hermano de Pedro Sánchez, manifestó en su declaración judicial "no recordar" a Luis Carrero, "este sí señala haberse dirigido al mismo para interesarse por la plaza antes de su cobertura, saludando al Sr. Cabezas", a quien no obstante "ya conocía".

"Suficientes indicios"

La Audiencia de Badajoz resalta que la decisión de la instructora incluye "suficientes indicios" para respaldar el procesamiento y está "debidamente motivada", por lo que "cumple sobradamente" con los requisitos exigidos para "este tipo de resoluciones". La Sala incide en que Biedma ha razonado suficientemente que el trabajo de David Sánchez en la Diputación "ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz" -alude directamente al correo de 30 de octubre de 2023 en el que el músico asegura al exasesor de Moncloa Luis Carrero, cuya incorporación a la institución está también bajo sospecha, "que tenía que saber con antelación cuando se incorpora para organizarse y estar en Badajoz con él"- y que el puesto se adaptó "a sus exclusivas preferencias personales".

La resolución se refiere igualmente al cambio de denominación, en octubre de 2022, del puesto que ocupaba David Sánchez y a las "varias irregularidades de nuevo en este proceso, como disfrazar de simple cambio de denominación lo que en realidad era una auténtica creación de puesto, y todo ello a fin de ocultar la verdadera realidad, que por lo tanto no pudo ser controlada posteriormente por los órganos de la Diputación".

Y recuerda en este sentido "las dudas" que el hermano del líder del PSOE " manifestó en su primera declaración judicial sobre qué era exactamente la Oficina de Artes Escénicas, cuyas funciones fue incapaz de definir, o su mismo concepto".

En cuanto a la incorporación de Carrero, la Audiencia considera que la instructora extrae "de manera racional y motivadamente" los indicios de delito contra el exasesor de Moncloa de los correos intervenidos a David Sánchez, "de los que se deduce una colaboración estrecha con el mismo en temas profesionales desde mucho antes" de su llegada a la Diputación.

Un puesto de alta dirección a su medida

La instructora considera que David Sánchez fue enchufado en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de conservatorios -un puesto que no existía y se habría creado a su medida- gracias a las influencias de su "entorno más cercano" (velada referencia al presidente del Gobierno). Esa plaza se modificó posteriormente a la de jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin que saliera a concurso, según Biedma porque el puesto del músico "se fue adaptando a las preferencias personales" del hermano de Pedro Sánchez.

Entre los procesamientos que ahora confirma la Sala está también el de Luis Carrero, exasesor de Moncloa que en enero de 2024 fue igualmente contratado por la Diputación socialista, a quien David Sánchez se refería como "hermanito" y que colaboró con sus proyectos operísticos al menos desde mediados de 2022, año y medio antes de su desembarco en la institución como jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

El nombramiento de Carrero está asimismo cuestionado, pues la magistrada ve indicios de que David Sánchez medió para que se incorporara a la Diputación de Badajoz, pues ya a finales de octubre de 2023, dos meses antes de que se le adjudicara la plaza, el músico daba por hecha su llegada, según han puesto de relieve los correos intervenidos.

A instancia de "personas de su entorno"

En el auto de procesamiento ahora confirmado por la Audiencia Provincial, la instructora afirma que "teniendo conocimiento previo de que el puesto se había creado para él", David Sánchez se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento", recurriendo a "la influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio". En primer lugar, al conseguir que "se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales" y, posteriormente, "que la persona que extraoficialmente ya le ayudaba activamente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación" (en referencia a Carrero).

La juez no tiene dudas de que el puesto de alta dirección de coordinador de conservatorios se creó (pese a las reticencias de los directores de los conservatorios que pasaría a coordinar) "con el objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez, quien en ese momento carecía de trabajo estable, y a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad" (el músico acababa de terminar un máster y estaba sin trabajo).

Además, la investigación judicial ha puesto de relieve que su trabajo "ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto para justificar el mismo y posteriormente en el contrato que continuó vigente" hasta la renuncia de David Sánchez el pasado febrero acosado por el rumbo de la instrucción.