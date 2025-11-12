IGC afronta el nuevo Consejo de la Guardia Civil con el reto de impulsar "reformas reales" en lo laboral y social

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) participará este jueves 13 de noviembre en la sesión constitutiva del nuevo Consejo de la Guardia Civil, el principal órgano de representación profesional del cuerpo. Así, la organización llega a esta etapa con una "posición reforzada" tras duplicar sus votos en las últimas elecciones, en un contexto de descenso generalizado del apoyo al resto de asociaciones.

Por este motivo, el vicepresidente y portavoz nacional de IGC, Daniel Fernández, destacó que el objetivo de la asociación es que el Consejo "deje de ser un mero trámite administrativo y se convierta en una verdadera herramienta de progreso". Además, según Fernández, el respaldo recibido en las urnas representa "un reconocimiento al trabajo constante y al compromiso con reformas reales".

El representante de IGC en el Consejo será Isaac Valeiras Arnáiz, guardia civil destinado en Orense, quien ya formó parte del órgano en la legislatura anterior. Su continuidad, según la asociación, responde a la confianza en su experiencia y capacidad para trasladar las reivindicaciones del colectivo "con rigor, firmeza y espíritu constructivo".

Las principales reivindicaciones de IGC

Entre las prioridades que IGC defenderá en este nuevo mandato se encuentran la equiparación salarial con el resto de cuerpos policiales, el reconocimiento de la profesión de riesgo para los agentes, la regulación de una jornada laboral que facilite la conciliación familiar y la mejora del sistema de destinos y comisiones de servicio.

Además, la asociación también aboga por reforzar la atención sanitaria y psicológica a los agentes y sus familias, y por modernizar infraestructuras, equipamientos y recursos operativos, especialmente en las unidades rurales.

Por su parte, IGC se define como una asociación independiente y sin vínculos partidistas, centrada en la defensa de los derechos laborales y sociales de los guardias civiles. Motivo por el que en los últimos años ha consolidado su presencia en todo el territorio nacional y busca consolidarse como una voz "exigente y constructiva" dentro del Consejo.

Así, Fernández subrayó que IGC asume esta nueva etapa con "responsabilidad" y "determinación" para "transformar la confianza recibida en resultados tangibles" que mejoren el día a día de quienes garantizan la seguridad ciudadana.