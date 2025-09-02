Illa reivindica su encuentro con Puigdemont como ejemplo de “diálogo democrático”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha subrayado en redes sociales el significado político de su encuentro con Carles Puigdemont en Bruselas.

"Hoy me he encontrado con el presidente Carles Puigdemont, tal y como he hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Catalunya siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo", ha comentado Illa en X.

El mensaje busca enmarcar la reunión, la primera entre ambos dirigentes, en la misma lógica institucional que el socialista ha aplicado con el resto de expresidentes catalanes, pese a que Puigdemont sigue huido de la justicia española. Illa presenta la cita como un gesto de diálogo y convivencia, en contraste con las críticas de Junts, que la califican de tardía y “en clave PSOE”. La publicación refleja la estrategia del president de proyectar una imagen de moderación y apertura, mientras en paralelo intenta reforzar su liderazgo en el arranque del curso político.