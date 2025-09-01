Illa se reunirá este martes con Puigdemont en Bruselas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

El Govern de la Generalitat ha informado este lunes en un comunicado del encuentro, que tendrá lugar a las 16:30 horas.

La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Salvador Illa como presidente, será a puerta cerrada.

(Noticia en ampliación)

EFE