Illa se reunirá este martes con Puigdemont en Bruselas

La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento del socialista como presidente, será a puerta cerrada

GRAFCAT1381. BARCELONA (ESPAÑA), 26/08/2025.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la reunión del Govern, la primera después de las vacaciones que arranca el curso con el debate sobre la financiación autonómica encima de la mesa y con el objetivo de lograr aprobar unos Presupuestos para 2026.EFE/ Quique García
El Govern de Salvador Illa arranca el curso político con su primera reunión después de las vacacionesQuique GarcíaAgencia EFE
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá este martes con el expresidente Carles Puigdemont en la sede de la Delegación del Gobierno catalán ante la Unión Europea en Bruselas.

El Govern de la Generalitat ha informado este lunes en un comunicado del encuentro, que tendrá lugar a las 16:30 horas.

La reunión, la primera que mantienen tras el nombramiento de Salvador Illa como presidente, será a puerta cerrada.

(Noticia en ampliación)

EFE

