Incertidumbre en Castilla y León y todas las puertas abiertas

Tras dos semanas de negociaciones en Castilla y León, aún no hay nada claro. El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, que tiene la llave para el próximo Gobierno, no cierra ninguna puerta. Tras alcanzar un principio de acuerdo con el Partido Popular, el dirigente naranja se desmarcó el pasado viernes con la exigencia de limitar mandatos a ocho años, con efectos retroactivos. Esta propuesta afectaría tanto a integrantes del futuro Ejecutivo autonómico como a ayuntamientos y diputaciones provinciales, que han sido elegidos en las urnas por los castellanos y leoneses. Una medida que el PP va a estudiar, como muchas otras que están encima de la mesa. Ante esta nueva situación, y ante los temores de Igea de que los populares no la acepten, se ha dejado querer por los socialistas, a los que ha abierto las puertas a la negociación. Al respecto, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, aprovechó la situación para pedir una reunión formal, en su condición de ser «los ganadores de las pasadas elecciones». Por todo ello, esta semana tiene que ser decisiva para lograr el pacto definitivo, informa Raúl Mata.