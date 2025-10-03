El Instituto de Empresa traslada a Peinado que no tiene correos de la asesora de Begoña Gómez

El Instituto de Empresa ha trasladado al juez Juan Carlos Peinado que no tiene comunicaciones de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. Desde la Asesoría Jurídica de esta empresa -vinculada con Begoña Gómez a través del Africa Center- sostienen que no existen correos "recibidos o enviados" de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno, quien todo apunta que se sentará en el banquillo por duplicado por sus gestiones privadas a Gómez.

En consecuencia, el juez se ha dirigido a la Fiscalía y a la defensa letrada de Álvarez para preguntarle si van a desistir del recurso interpuesto contra el auto por el cual acordaba recabar esta documental, toda vez que no hay evidencias materiales de que exista. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid solicitó hace apenas unos días al Instituto de Empresa todas las comunicaciones que tuviera sobre Álvarez para su posterior análisis por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La solicitud se produjo en el marco de la investigación abierta por presunto delito de malversación con las gestiones de Álvarez, asesora adscrita a Presidencia, sobre cuestiones de índole privada de Begoña Gómez. En concreto, sobre asuntos relacionados con la cátedra y los másteres de Transformación Social Competitiva (TSC) impartidos en la Universidad Complutense de Madrid.

De hecho, la entrega por parte del exvicerrector Juan Carlos Doadrio de más de un centenar de correos electrónicos con Álvarez impulsó al instructor a acordar la tramitación de esta pieza separada por la ley del jurado popular, hecho que comunicó el pasado sábado a las partes personadas en el procedimiento. En ese sentido, Peinado quería contar también con los correos