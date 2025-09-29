Interior comienza los trámites para la rescisión del contrato de las balas de Israel por "imposibilidad legal"

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha iniciado los trámites para rescindir el contrato con la empresa israelí IMI Systems LTD para la adquisición de munición en dos lotes para la Guardia Civil por valor de 6,6 millones de euros, después que el Gobierno aprobase el pasado martes el embargo de armas a Israel con varias modificaciones.

Según ha expresado la agencia de noticias EFE, el acuerdo firmado hace referencia al reciente real decreto, publicado el pasado día 23, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina que no ha solucionado el traslado de armas a través de Rota y Morón.

La secretaria de Estado entiende que hay "una imposibilidad legal sobrevenida" para la rescisión, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel. Esa imposibilidad -recalca el texto del acuerdo- "es objetiva y ajena a las partes, impide la ejecución del contrato en sus términos originales, no puede ser subsanada mediante modificación legalmente admisible y no genera responsabilidad patrimonial para el contratista, salvo que se determine lo contrario en el expediente".

Las condiciones del acuerdo

La adjudicación a la empresa israelí que data del pasado mes año se divide en dos lotes con un valor estimado de 6.5 millones de euros. Para responder del cumplimiento del contrato se constituyeron sendas garantías a favor del órgano de contratación, por un importe de 184.500 euros y 90.000 euros, equivalentes al 5% del presupuesto base de licitación de cada lote, excluidos impuestos. La duración del contrato finalizaba el 17 de julio de 2027 y, por tanto, Calvo estima que procedía incoar un expediente administrativo de resolución del mismo, "ya que no se han extinguido las obligaciones del adjudicatario".

En el acuerdo para iniciar los trámites de rescisión, la secretaria de Estado propone la liquidación del contrato "en la cuantía de cero euros", además del reconocimiento a favor del contratista de la indemnización que pudiera corresponderle como consecuencia de la resolución del contrato por causa no imputable al mismo.