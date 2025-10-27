Interior no retirará a Koldo la medalla de la Guardia Civil pero prohíbe que la utilice

El Gobierno no retirará la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Koldo García. El Ejecutivo reconoce en un escrito que la normativa del Instituto Armado impide quitar esta condecoración al exasesor de Ábalos pero ya ha finalizado el procedimiento administrativo para que no pueda usarla, según la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Koldo García fue premiado en abril de 2018 con la medalla en la categoría Cruz con distintivo blanco, otorgada con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Fundación del Cuerpo de la Guardia Civil, y que ese distintivo se otorga según la ley 19/1976 "para premiar las acciones o conductas de extraordinario relieve, que redunden en prestigio del Cuerpo e interés de la Patria". El motivo fue su lucha por la paz en el País Vasco y se concedió en la etapa de Juan Ignacio Zoido.

Una vez que saltó el caso que lleva su nombre, la Guardia Civil abrió un expediente para poder estudiar las fórmulas para retirarle la medalla. El instructor de este procedimiento fue el coronel de la jefatura de personal, Aniceto Martín, y en él se resalta que a quien compete la resolución final es al ministro Fernando Grande-Marlaska.

Koldo medalla La Razón

"En cuanto a la posibilidad de la retirada definitiva de una condecoración de las reseñadas en la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, dicha medida no se encuentra contemplada en la normativa de la Guardia Civil", dice el Gobierno en una respuesta parlamentaria. De la misma forma, el Ejecutivo se acoge a la Ley de Secretos Oficiales para no argumentar el motivo de la concesión de este reconocimiento.

Koldo no podrá utilizar la medalla

No obstante, el Ministerio del Interior afirma que si que tiene en su mano "la prohibición de uso de las condecoraciones concedidas cuando razones de conducta así lo aconsejen". A continuación, el Ejecutivo detalla que el 11 de marzo de 2025 se finalizó y comunicó posteriormente un procedimiento administrativo contra Koldo García.

"Acordando la prohibición de uso de la Cruz con distintivo Blanco", desvela el Gobierno. Koldo García ha colaborado en centenares de casos de investigaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. LA RAZÓN tuvo conocimiento de algunas de estas diligencias que finalizaron con éxito y que propiciaron, por ejemplo, el desmantelamiento de organizaciones dedicadas a la trata de personas. Desde terrorismo hasta violencia machista, estas "misiones" le valieron para obtener la condecoración del Instituto Armado.