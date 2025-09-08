Irene Montero e Ione Belarra lamentan la tardanza del Gobierno de Sánchez en adoptar medidas contra Israel

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y la secretaria general del partido, Ione Belarra, han celebrado las medidas contra Israel anunciadas esta mañana por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aunque han lamentado que hayan tardado tanto tiempo y que lo haya hecho "por la presión de la sociedad".

"Sánchez anuncia por fin medidas contra Israel gracias a la presión de una sociedad que les obliga a hacer lo que no quieren hacer y llevan dos años diciendo que ya pasaba", ha expuesto Montero en su perfil oficial de X.

Sin embargo, se ha mostrado reticente a la efectividad de las medidas anunciadas por el Ejecutivo: "Cuando lo veamos lo creeremos: practicar un embargo de armas es urgente y no puede ser solo un titular".

En esta misma línea ha ido la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, que a través de su perfil de X ha cargado contra Sánchez por "mentir durante meses", todo ello mientras ha criticado la forma de proceder del Ejecutivo por miedo a los de Puigdemont.

"Sánchez anuncia después de dos años de genocidio un embargo de armas que el Gobierno lleva meses diciendo que ya hacía. Reconoce así que no ha parado de mentir. Lo hace además a través de real decreto ley cuando bastaba con un real decreto, exponiéndose a perderlo por Junts", ha espetado la diputada morada.

Todo ello mientras ambas han pedido seguir presionando al Ejecutivo para que implemente las medidas contra Israel, pese a que Montero ha lamentado la "criminalización en La Vuelta". "Ahora a forzar que se cumpla el embargo, que rompan relaciones comerciales y diplomáticas, que pongan en libertad a los de La Vuelta y que protejan a la Global Sumud Flotilla", ha concluido la exministra de Igualdad.

[[LINK:EXTERNO|||https://x.com/ionebelarra/status/1964973457420304801|||]]