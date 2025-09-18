El jefe de la inteligencia marroquí es citado por un tribunal holandés que juzga a uno de sus colaboradores

El tribunal de Róterdam ha solicitado que el jefe de inteligencia marroquí, Yassine Mansouri, comparezca como testigo en el juicio de Abderrahim El M., exfuncionario de seguridad neerlandés acusado de revelar secretos de Estado a Rabat. El imputado niega los cargos.

El juicio de Abderrahim El M., neerlandés de ascendencia marroquí, ex empleado del Coordinador Nacional Neerlandés para la Lucha contra el Terrorismo y la Seguridad (NCTV), ha dado un nuevo giro. Acusado de "espiar para los servicios secretos marroquíes", su caso ha adquirido una nueva dimensión, informan medios marroquíes. El tribunal de Róterdam ha expresado su deseo de escuchar a Yassine Mansouri como testigo clave.

La solicitud se basa en las alegaciones de la fiscalía de que El M., arrestado en 2023 por revelar secretos de Estado , tuvo "contacto directo con Mansouri". El tribunal había ordenado previamente la audiencia de cuatro agentes de inteligencia marroquíes acusados ​​de "recibir documentos clasificados" de El M.

El M., residente de Róterdam, fue arrestado en octubre de 2023 en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam cuando se disponía a viajar a Marruecos. Los investigadores afirman que llevaba documentos gubernamentales clasificados en su equipaje. La fiscalía neerlandesa también sospecha que este no era su primer viaje con este tipo de material, alegando que los servicios de inteligencia marroquíes financiaron sus vuelos y estancias de hotel. Según la fiscalía, El M. presuntamente poseía 120 documentos confidenciales en diversas memorias USB, 65 de los cuales contenían secretos de Estado. Uno de estos archivos supuestamente incluía un análisis de inteligencia de la AIVD sobre las actividades marroquíes en los Países Bajos.