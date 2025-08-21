Jesica, la exnovia de Ábalos, cobró más de 40.000 euros de las empresas públicas en que fue "enchufada"

Jesica Rodríguez, la que fuera pareja de José Luis Ábalos y a la que habría enchufado en Ineco y Tragsatec, cobró un total de 43.977 euros de fondos públicos a lo largo de los en total casi tres años en que estuvo trabajando para las empresas públicas, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

Esta mujer fue administrativa, primero, en Ineco, desde septiembre de 2019 y hasta febrero de 2021, cuando dio el salto a Tragsatec, donde ocupó el mismo puesto entre el el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de ese año.

Así se lo han detallado ambas entidades públicas al instructor del "caso Koldo" en la Audiencia Nacional, después de que este les requiriese información detallada sobre todas "las cantidades pagadas" durante el tiempo en el que estuvo contratada.

La propia Jesica admitió, cuando acudió a declarar como testigo ante el Tribunal Supremo, que estuvo cobrando de ambas una nómina sin trabajar, y que recaló en las compañías, tras gestionarlo Koldo García, siguiendo las indicaciones del entonces ministro socialista de Transportes con el que mantenía una relación.

Por su contratación, el magistrado Ismael Moreno investiga a Isabel Pardo de Vera, tras observar indicios de que a la exnovia de Ábalos se le dio trabajo de manera "aparentemente irregular" y en ello tuvo una "relevante participación" la que expresidenta de Adif.

Hay que recordar que, cuando estuvo en Tragsatec, Esta última dependiente de la SEPI y del Ministerio de Agricultura, estaba adscrita en el organigrama de empleados a la Presidencia de Adif, cargo que, en ese momento, ejercía Pardo de Vera.

El instructor de la AN le imputó a finales del pasado mayo a la que fuera también secretaria de Estado de Transportes los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

A finales de julio, la que era su responsable en el proyecto de Tragsatec en el que formalmente trabajaba, Virgina Barbancho, declaró que llegó a trasladar a sus superiores que Jesica no fichaba ni rellenaba su parte horario.

La respuesta que recibió del director de Gestión Administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar, fue que "dejara en paz" a la "sobrina del ministro". La orden de que no se le molestase -según contó- venía de la presidencia de Adif.

*Estamos ampliando*