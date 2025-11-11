José Luis Moreno acusa al juez de actuar de forma "injusta" y niega que integre una organización criminal

José Luis Moreno ha arremetido duramente contra el magistrado que le investiga en la Audiencia Nacional por atribuirle el delito de organización criminal del que le eximió la Fiscalía. Su defensa ha recurrido el auto del magistrado Ismael Moreno por el que da el primer paso para enviar al banquillo al productor musical y al resto de investigados en el "caso titella" por integrar una red que buscó financiación de entidades bancarias para su posterior blanqueo.

En su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el empresario expone que el instructor vulnera sus derechos fundamentales al no motivar los delitos que le atribuyen. Según sostiene, se le acusa de manera genérica de los mismos delitos que al resto de investigados, en vez de individualizar su situación. Según dice, es "obligación de los tribunales de justicia" concretar la acusación cuando el procedimiento se encamina al banquillo, como ocurre en este caso.

Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 propuso juzgar el mes pasado a un total de 55 personas -entre las que se encuentra en ventrílocuo- por los delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, un delito de blanqueo de capitales, un delito de organización criminal, un delito de corrupción en los negocios y un delito de frustración de la ejecución. Además, en lo que respecta a José Luis Moreno y a quien fuera su amigo, Martin Mester, les atribuyó además un delito contra la Hacienda Pública. Del mismo modo, dijo que el productor se encontraba en un primer nivel dentro de la organización.

"Incluye en un error manifiesto"

Sin embargo, su defensa reprocha que no se individualicen los delitos atribuidos y dice que tiene "especial gravedad" lo relativo a la presunta organización criminal. Al respecto expone que la Fiscalía "excluyó expresamente" este delito en un escrito del pasado 19 de junio. "De forma inexplicable el auto reproduce en su totalidad el escrito del fiscal que excluye tal participación en la supuesta organización, pero en la parte dispositiva incluye a mi mandante dentro de los 54 investigados a los que sí se atribuiría tal delito. Entendemos que el auto incurre en un mero error material manifiesto", advierte.

Al hilo advierte que sería, "no ya arbitrario, sino objetivamente injusto a sabiendas de su injusticia, que el magistrado llegue a la conclusión opuesta (a la del fiscal), esto es, concluya que mi mandante sí participó en una supuesta organización", reza el escrito. Al respecto insiste en que debe ser un error ya que, de lo contrario, se trataría de una resolución "injusta". De hecho, insinúa que el magistrado instructor del caso titella pudiera prevaricar al haber dictado esta resolución "a sabiendas de su injusticia".