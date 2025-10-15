El juez descarta enviar a Ábalos a la cárcel y le mantiene en libertad

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido mantener la libertad provisional a José Luis Ábalos, según confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN. El instructor ha declinado acordar prisión para el exministro de Transportes, como así lo pedían las acusaciones populares, y ha optado por seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y mantenerle las medidas cautelares que pesaban sobre él.

El instructor toma esta medida tras escucharle en sede judicial por cuarta vez. Puente citó a Ábalos y a Koldo (que debe comparecer el jueves) tras adherir el último informe de la Guardia Civil sobre las presuntas irregularidades con su patrimonio. Aunque Ábalos trató de suspender la comparecencia el lunes tras comunicar la ruptura con su abogado, el instructor le obligó a comparecer y le advirtió de que estaba cometiendo un "fraude de ley".

De esta forma, Ábalos ha cumplido con el mandato judicial y ha comparecido a primera hora en el alto tribunal. Sin embargo, una vez dentro de la Sala, se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que carece de defensa letrada. Aunque no ha respondido a las preguntas de las partes, sí ha aprovechado para responder al juez que le investiga por delitos de corrupción, que un fraude de ley hubiera sido renunciar a su escaño.

Se marcha solo y sin hacer declaraciones

Al término de la comparecencia, el juez ha celebrado la conocida como vistilla para revisar las medidas cautelares. En la misma, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha opuesto a modificarles las medidas que ya pesan sobre él (prohibición de salir de España, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales) y ha expuesto que no han cambiado las circunstancias para acordar la cárcel.

Las acusaciones populares, por su parte, sí han pedido su ingreso en prisión. El conglomerado, que lidera el Partido Popular, ha valorado riesgos de destrucción de pruebas a tenor de las últimas revelaciones incorporadas por la Guardia Civil en el informe sobre su patrimonio. Se ha descolgado de la solicitud Adade, asociación vinculada al PSOE.

Al término de la vistilla, el investigado se ha quedado dentro del alto tribunal junto con las acusaciones y las defensas a la espera del pronunciamiento del magistrado. Tras conocerlo, ha abandonado las dependencias del Supremo entre gritos de "putero" e insultos de personas congregadas a las puertas del edificio. El exministro de Transportes no ha respondido a ninguna pregunta (al igual que a su llegada al alto tribunal) y se ha ido del lugar en un taxi.