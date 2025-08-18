El juez Peinado imputa a Begoña Gómez malversación por la asesora de Moncloa y la vuelve a citar

El juez Juan Carlos Peinado imputa a la mujer del presidente del Gobierno un quinto delito, esta vez malversación de caudales públicos, por las gestiones de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que realizaba para ella la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.

El instructor del "caso Begoña Gómez" la cita para volverla a interrogar el próximo 11 de septiembre, aunque, en esta ocasión, solo le preguntara por la supuesta "desviación de fondos públicos en favor de intereses privados" vinculados a esta actividad profesional de la esposa de Pedro Sánchez, cuya presunta existencia ya respaldó la Audiencia Provincial de Madrid.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid también imputa nuevo delito a la alto cargo del Gobierno y, con ello, un día antes, Álvarez tendrá que declarar como investigada por este delito de malversación.

Hasta ahora, solo estaba siendo investigado en esta pieza separada de la causa el delegado del Ejecutivo en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por haber sido el máximo responsable de la secretaría general de la Presidencia, de la que dependía formalmente la asesora, cuando pidió fondos a empresas privadas para la cátedra extraordinaria o realizó consultas sobre el registro del software a funcionarios de la UCM.

En un nuevo auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez Peinado se apoya en que los magistrados madrileños apuntaron a que existían para Álvarez "indicios de responsabilidad" en que habría sobrepasado el desempeño de sus funciones públicas "para favorecer el plan delictivo" de Gómez, en el pleno del tráfico de influencias.

Esto es que la trabajadora de Moncloa habría participado en que Gómez presuntamente se prevaliese de su condición de mujer del presidente para obtener dinero para financiar la ya extinta cátedra de Transformación Social Competitiva.

