El juez Peinado imputa a la secretaria general de Presidencia del Gobierno por las gestiones de la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado imputa a la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González Pedraz, por un delito de malversación de caudales públicos.

El instructor del "caso Begoña Gómez" la cita para que declare a las 09:30 horas el próximo 12 de noviembre como investigada en relación a su responsabilidad como superior jerárquica de la asesora de la mujer del presidente de Gobierno.

Por tanto, es la segunda máxima responsable del departamento de Moncloa del que depende Álvarez como alto cargo que pasa a estar investigada por las gestiones privadas que hacía en relación a la cátedra que codirigía la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En un nuevo auto, conocido por LA RAZÓN, el magistrado reclama tanto a la mujer del jefe del Ejecutivo como a su asesora que "aporten todos los correos electrónicos y los soportes cruzados" entre ambas.

