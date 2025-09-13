El juez Peinado pasa al ataque: denuncia al ministro Puente y a periodistas

El juez Juan Carlos Peinado pasa al ataque tras las críticas recibidas por la instrucción que está realizando en el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El magistrado ha presentado ya varias demandas de conciliación por injurias y calumnias contra varios miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra periodistas.

Las demandas, que han sido adelantadas por El Confidencial, tienen un protagonista principal que es el Gobierno Óscar Puente. Sin ir más lejos, esta misma semana, el ministro de Transportes ha señalado que: "Hurtado y Peinado son casos claros de jueces de hacen política".

"Deja la justicia a la altura del betún", fueron otras declaraciones del titular del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Harto de estas afirmaciones, Peinado ha decidido pasar al ataque y dar el primer paso de lo que puede ser un contencioso judicial contra sus críticos.

Pablo Iglesias y periodistas

Según explica el medio que ha adelantado la noticia, el magistrado quiere evitar una posible prescripción de los "insultos intolerables" que le ponen en el foco de la polémica. Estas demandas de conciliación si no se llega a un acuerdo, como previsiblemente así será, podrían acabar en los tribunales.

Otro de los denunciados es el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias que le tachó de prevaricador en un programa de televisión. Los políticos no son los únicos objetivos de Peinado ya que el juez también ha señalado a periodistas y tertulianos por sus críticas en los directos.

El juez Peinado interroga a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora Gustavo Valiente Europa Press

Ajeno a estas polémicas, el magistrado tomó esta semana declaración por cuarta vez a Begoña Gómez. La esposa del presidente del Gobierno estuvo cinco minutos sentada frente a Peinado y solo respondió a preguntas de su abogado.

En esta ocasión, el juez quería conocer la versión de la mujer de Pedro Sánchez tras imputarla el quinto delito de malversación de fondos públicos. Y es que el magistrado sospecha que Begoña Gómez utilizó a su asesora para recaudar fondos para su cátedra.