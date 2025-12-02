El juez Peinado valora desimputar al delegado del Gobierno por la asesora de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado decidirá en los próximos días si mantiene o no como investigado al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por haber sido el superior jerárquico de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa.

En una providencia, con fecha del pasado jueves, el instructor da cuenta de la petición de desimputación, cursada por la Fiscalía, adhiriéndose a un recurso de la defensa de la mujer del presidente del Gobierno.

"Se da traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que estimen procedente sobre el posible sobreseimiento respecto del investigado Martín Aguirre", dictó el titular del Juzgado de Instrucción número 41 en la resolución.

Desde la acusación popular unificada ya han presentado un escrito, conocido por este diario, en que muestra su oposición a archive la causa contra el que fuera secretario general de la Presidencia por un delito de malversación de caudales públicos.

La acción popular, que lidera Hazte Oír, mantiene que sí pudo incurrir en responsabilidades penales porque, pese a que era el máximo responsable del departamento del que depende Cristina Álvarez, no cumplió con "su deber activo de vigilancia y supervisión".

Según esta parte, era de su competencia el evitar que la directora de Programas de Presidencia hubiese seguido participando en la actividad privada de la esposa de Pedro Sánchez vinculada a la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).