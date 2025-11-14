Acceso

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

Da el primer paso para sentarle en el banquillo por un presunto delito de agresión sexual

Íñigo Errejón, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, para declarar por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá
Íñigo Errejón, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, para declarar por la presunta agresión sexual a Elisa MouliaáDavid JarDavid Jar
El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.

