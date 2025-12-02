El juez reclama a Acciona que entregue la documentación que le incautó la UCO porque no se puede descargar

La documentación incautada a Acciona por la Unidad Central Operativa (UCO) el pasado 14 de noviembre en el marco del "caso Koldo" -con cuyo análisis el juez quiere intentar esclarecer las adjudicaciones bajo sospecha que salpican a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García- no se ha podido descargar casi tres semanas después. Después de tres intentos fallidos, el magistrado Leopoldo Puente ha instado a la compañía que le entregue "sin dilación" en un disco duro toda esa documentación para que la Guardia Civil pueda analizarla a fondo.

La documentación de la que se incautó la UCO por orden judicial, a la que ahora no se puede acceder "por razones técnicas" dado el "gran volumen de información", incluye todas las comunicaciones de correo electrónico de dos exdirectivos de Acciona: quien fuera jefe de zona Tomás Olart, y el exdirector de Construcción de Zona Sur y África Manuel José García Alconchel, ambos imputados junto al exdirector de Construcción en Acciona España Justo Vicente Pelegrini, a quienes el juez Leopoldo Puente citó mañana a declarar en el Tribunal Supremo (aunque finalmente la comparecencia de García Alconchel se ha suspendido).

Paradójicamente, la única información a la que ha podido acceder la UCO es a la relativa a otro directivo de la compañía que no está siendo investigado.

Tiempo de descarga: 50 horas

El instructor del "caso Koldo" acuerda la medida a instancias de la propia Guardia Civil, que un oficio constata que cuando se intentó descargar el contenido de la información incautada (agrupado en una carpeta, "Viernes14" y dos subcarpetas, "Infra" y "0365") los agentes se vieron sorprendidos por el hecho de que "la previsión estimada" para completar la descarga de los datos "era superior a 50 horas", por lo que se decidió suspender la diligencia, precintando la sala y quedando convocados los asistentes al día siguiente "para la comprobación del estado de la descarga".

La Guardia Civil precisa en su petición al magistrado que la subcarpeta "Infra" contiene "los archivos informáticos almacenados en los servidores de la empresa que tienen interés para la investigación", mientras que la segunda, "365", incluye los correos a los que tuvieron acceso los dos directivos citados entre 2015 y 2025.

Pero pasadas 24 horas "la descarga había fallado", iniciándose una nueva, esta vez de manera parcial para "forzar menos el proceso". Pero como la duración de la misma también era elevada, se volvió a suspender se decidió suspender nuevamente la actuación y volver a intentarlo el día 24. Pero este nuevo intento también resultó fallido por razones técnicas. "Dada la imposibilidad de mejorar las condiciones necesarias en sede judicial para garantizar una correcta descarga del contenido se decidió finalizar las diligencia".

De ahí que la UCO pidiese al instructor que autorizase la solicitud de la información a la propia Acciona, a lo que ahora ha accedido Puente justo unas horas antes de que declaren en el Supremo los tres exdirectivos de la compañía.

"Hallándose ya autorizada judicialmente la intervención de la documentación referida", argumenta el juez del Supremo, "y no habiendo sido posible técnicamente acceder a ella", Puente accede a la petición de la UCO y ordena requerir a Acciona para que "haciendo uso de sus propios medios técnicos proceda a incorporar en un disco duro la totalidad de la información que se integró el día de la entrada y registro en la carpeta de red independiente" a la que solo podía tener acceso la Guardia Civil.