El juez del caso Koldo reclama a doce bancos y a Hacienda información de Pardo de Vera y Javier Herrero

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a doce entidades bancarias y también a la Agencia Tributaria información de la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y también del exdirector general de Carreteras Javier Herrero. El instructor accede de esta forma a lo solicitado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que reclamó al instructor del caso Koldo esta diligencia al sospechar que ambos pudieron percibir "contraprestaciones" por facilitar la adjudicación de los contratos bajo sospecha.

En su auto, el juez explica que no se encuentran con una "mera sospecha", sino "en la evidencia de claros indicios objetivados" de la participación de las personas investigadas en estas diligencias por los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. En lo que respecta a Pardo de Vera y Herrero sostiene que "habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública".

"Los hechos que dan origen a dichas actuaciones han revelado que José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras siendo Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad", reza el auto.