La jueza abre juicio oral contra el novio de Díaz Ayuso por presunto fraude a Hacienda

Acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal

MADRID, 16/07/2025.- Fotografía de archivo, tomada el 10/04/2025, de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía ha solicitado tres años, nueve meses y un día de cárcel por fraude fiscal para Alberto González Amador, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas. Esta es la petición que hace la Fiscalía según el escrito que el ministerio público ha enviado al juzgado que investiga el caso. EFE/Archivo/Rodrigo Jiménez
La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de cárcel para la pareja de Ayuso por fraude fiscalRodrigo JimenezAgencia EFE
Una jueza de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defraudar presuntamente a Hacienda 350.951 euros y servirse de una trama de facturas falsas.

En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso EFE, el juzgado de instrucción 19 de Madrid acuerda la apertura de juicio y "tiene por formulada la acusación" contra el empresario por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.

