Junqueras insiste sobre los presupuestos: solo habrá si el Gobierno cede en la financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha supeditado este miércoles la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que el Gobierno "cumpla" con la financiación singular.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Junqueras ha emplazado al PSOE a que "decida" si quiere tener presupuestos o no: "Si los quiere, tendrá que demostrarlo cumpliendo y que Cataluña tenga el sistema de financiación que merece".

En este sentido, ha señalado que la de la financiación es una lucha en la "todo el mundo" debería "acompañar" a ERC, ya que Cataluña "se lo juega prácticamente todo".

"Si alguien no nos está acompañando, quizás no acaba de acertar", ha indicado el presidente de ERC en una alusión velada a JxCat, aunque sin mencionar directamente a la formación presidida por Carles Puigdemont.

Con todo, Junqueras ha vuelto a cuestionar la decisión del PSOE de que sea la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la encargada de negociar la financiación para Cataluña mientras es candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía: "El PSOE envía sus ministras a unas elecciones en las que todo parece indicar que perderán", ha dicho.