La Junta de Extremadura declara tres días de luto oficial por el fallecimiento de Fernández Vara

La Junta de Extremadura ha anunciado que declarará tres días de luto oficial por el fallecimiento del expresidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, como consecuencia del cáncer de estómago que padecía desde diciembre de 2023.

"Con profunda tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento del presidente Guillermo Fernández Vara, que estuvo al frente del Gobierno extremeño durante tres legislaturas. Como presidenta de la Junta de Extremadura, y en nombre del Consejo de Gobierno, quiero expresar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, así como a todos sus compañeros del PSOE de Extremadura", ha expresado la líder del Ejecutivo extremeño, María Guardiola.

La presidenta popular ha expresado su "reconocimiento y gratitud" hacia su figura, de quien ha destacado que "ejerció con entrega" sus responsabilidades políticas, y que lo hizo con "honor, esfuerzo y un trato de cercanía que siempre recordaremos".

Por este motivo, Guardiola ha anunciado que durante tres días las banderas hondearán a media asta en señal de duelo por su fallecimiento a los 66 años. "En señal de duelo, y como muestra de respeto a su memoria, se declara el luto oficial en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante tres días, en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Junta de Extremadura", espeta el comunicado.

Por su parte, el PSOE de Extremadura ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de quien fuese su secretario general, mientras que Miguel Ángel Gallado -actual secretario general de los socialistas extremeños- ha asegurado que "con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años como presidente de la Junta de Extremadura y toda una vida dedicada a servir a su tierra".