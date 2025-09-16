Junts acuerda con Sánchez obligar a las empresas que cuenten con servicios de atención al cliente en catalán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cedido ante una nueva concesión a Junts. Esta vez, el grupo independentista ha conseguido que se realice la tramitación de una nueva regulación que obliga a los empleados de las empresas con más de 250 trabajadores o que obtengan beneficios anuales de más de 50 millones de euros a aprender el catalán para atender a sus clientes aunque la sede de la organización no se encuentre en Cataluña.

En un comunicado de prensa, la formación dirigida por Carles Puigdemont, ha celebrado el acuerdo logrado en el Congreso de los Diputados y ha señalado que la reforma acordada con el Gobierno permitirá blindar el "derechos de los ciudadanos y evitar la invasión de las competencias de la Genalitat".

Aunque desde la organización independentista no se ha fechado la entrada en vigor de la nueva legislación en el apartado lingüístico, se ha señalado que la enseñanza del catalán será obligatoria para los trabajadores del sector para garantizar que los clientes catalanes puedan ser atendidos sin usar el castellano. De la misma manera, las comunicaciones escritas y orales se deberán realizar por la lengua en elegida por el cliente al comenzar la tramitación.

