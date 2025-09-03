Junts acusa a Illa de "abandonar" a los catalanes y le pide terminar con el "empobrecimiento de la clase media"

El núcleo duro de Junts, con la presencia de Carles Puigdemont, ha mantenido una reunión en Waterloo para valorar la llegada del nuevo curso político, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el antiguo presidente, Puigdemont, se vieran la caras en Bruselas.

En este sentido, el grupo parlamentario independentista ha señalado, en un encuentro que se había fechado antes de la llegada del periodo estival, ha señalado que se ha realizado un balance de la reunión con los socialistas a los que han pedido que "atiendan sus demandas y que el presidente Illa y su gobierno sean los primeros defensores de los intereses de los catalanes".

"La jornada ha servido para hacer balance de la reunión en Bruselas y para demandar la acción del Gobierno de Cataluña para hacer frente a las emergencias de la sociedad catalana en muchos ámbitos, que potencian el empobrecimiento producido en nuestra clase media y baja", reza el comunicado.

Sin olvidar, poner el énfasis en el sistema democrático español, el grupo parlamentario ha atacado a España, valorando su estabilidad democrática. "La reunión se ha tenido que celebrar fuera de España debido a la situación de anormalidad democrática que vive el territorio", ha colocado en su nota de prensa.

Aunque sea la primera reunión del año, los independentistas han señalado que el apoyo a Salvador Illa a sus presupuestos no se han materializado.