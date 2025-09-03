Acceso

Junts acusa a Illa de "abandonar" a los catalanes y le pide terminar con el "empobrecimiento de la clase media"

El grupo parlamentario ha atacado al sistema democrático español, aseverando que sufre una "anormalidad democrática"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, junto con el secretario general de Junts, Jordi Turull, el presidente del Parlament, Josep Rull, y la presidenta de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras REMITIDA / HANDOUT por Junts Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/09/2025
Luis Miguel Serrano Montero
El núcleo duro de Junts, con la presencia de Carles Puigdemont, ha mantenido una reunión en Waterloo para valorar la llegada del nuevo curso político, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el antiguo presidente, Puigdemont, se vieran la caras en Bruselas.

En este sentido, el grupo parlamentario independentista ha señalado, en un encuentro que se había fechado antes de la llegada del periodo estival, ha señalado que se ha realizado un balance de la reunión con los socialistas a los que han pedido que "atiendan sus demandas y que el presidente Illa y su gobierno sean los primeros defensores de los intereses de los catalanes".

"La jornada ha servido para hacer balance de la reunión en Bruselas y para demandar la acción del Gobierno de Cataluña para hacer frente a las emergencias de la sociedad catalana en muchos ámbitos, que potencian el empobrecimiento producido en nuestra clase media y baja", reza el comunicado.

Sin olvidar, poner el énfasis en el sistema democrático español, el grupo parlamentario ha atacado a España, valorando su estabilidad democrática. "La reunión se ha tenido que celebrar fuera de España debido a la situación de anormalidad democrática que vive el territorio", ha colocado en su nota de prensa.

Aunque sea la primera reunión del año, los independentistas han señalado que el apoyo a Salvador Illa a sus presupuestos no se han materializado.

