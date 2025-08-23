Junts ataca a Marchena y Llarena: les emplaza a ser candidatos por Vox

l secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha emplazado a los jueces del Tribunal Supremo Manuel Marchena y Pablo Llarena a que se presenten a las elecciones en las listas de Vox o con una fuerza política "que vaya más allá" para "ver qué apoyo popular tienen".

En declaraciones a EFE, Turull ha arremetido contra estos dos magistrados, a los que ha acusado de "tener un posicionamiento delirante de rebelión contra el poder legislativo y contra las urnas" al no haber aplicado la ley de amnistía a los líderes independentistas.

Es este posicionamiento y la interpretación hecha hasta ahora de la ley de amnistía lo que impide que Turull fije un calendario para el regreso a Cataluña del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

"No queremos poner más calendarios. Así como otras veces podíamos poner un calendario, cuando hemos visto que Llarena y Marchena se han rebelado contra el poder legislativo y han roto la división de poderes... A partir de aquí veremos qué pasa. No buscaremos soluciones personales", ha expresado.

Para Turull, la sentencia sobre la ley de amnistía que emitió el Tribunal Constitucional el pasado mes de junio "es clarísima", aunque ha lamentado que el Supremo "aplique el código penal del enemigo".

El futuro de Puigdemont

Sobre el papel que desempeñará Puigdemont una vez pueda regresar a Cataluña, Turull ha dejado claro que será el que él mismo decida tener: "Un liderazgo como el suyo no lo tiene cualquier fuerza política".

"Le pido que tenga el máximo papel, y en el que se pueda sentir más cómodo y más útil al servicio de la causa independentista. Con el contexto actual todavía más. Con algunos jueces y magistrados que lo quieran desactivar políticamente es más necesario que nunca que esté activo", ha dicho.

Aun así, Turull no ha entrado a valorar si Puigdemont debe ocupar el cargo de jefe de la oposición en el Parlament: "Lo tiene que elegir él. Se ha ganado todo el derecho a encontrar la manera en la que políticamente se pueda sentir más útil de cara a la sociedad. Lo que no podemos es prescindir de su actividad, de sus reflexiones", ha indicado.