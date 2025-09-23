Junts habla de los migrantes como un "problema" para la "supervivencia de la identidad" catalana

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha defendido este martes su ley para ceder las competencias migratorias a Cataluña. Desde la Tribuna de la Cámara Baja, la líder independentista ha hablado del fenómeno migratorio como un "problema" que afecta de diversas formas a la sociedad catalana.

Una de las cuestiones a las que, según ha dicho, afecta es la "identidad" catalana. Nogueras ha asegurado que "la supervivencia de nuestra identidad no se garantiza por el impacto que este fenómeno tiene en la lengua catalana". Pero no se ha quedado ahí.

Nogueras también ha subrayado que la población inmigrante recibe en Cataluña una importante cantidad de las ayudas públicas y que "gran parte de la población" de clase trabajadora en Cataluña "queda excluida de estas ayudas", lo que genera "un sentimiento de agravio que existe y sigue creciendo".

La portavoz ha hablado durante su turno para defender la norma, cuya toma en consideración se debate este martes. Lo más previsible es que el texto, que pactaron Junts y PSOE, decaiga hoy mismo por el voto en contra de Podemos. La formación morada considera que se trata de una ley racista. Algunos diputados de Sumar como el diputado de Compromís también votarán en contra, por lo mismo.

Nogueras, sin embargo, ha asegurado que no es una cuestión de racismo, sino que lo que se vota es si ceder competencias a Cataluña o no hacerlo. En ese sentido, ha equiparado a Podemos con Vox y les ha acusado de "contener las competencias" y ha subrayado lo llamativo de que "el populismo de los dos extremos coincida" en su rechazo de la norma.