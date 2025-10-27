JUPOL presentará una querella penal contra Ione Belarra tras su plantón en sede judicial

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha declinado asistir al acto de conciliación fijado por el Juzgado de Primera Instancia Nº60 de Madrid, como paso previo a una querella penal por injurias graves con publicidad contra los agentes de la Policía Nacional.

Y que la dirigente podemita estaba citada este lunes en sede judicial, después de que el sindicato policial JUPOL solicitara su comparecencia tras unas declaraciones públicas en las que acusaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de tener una "infiltración de ideología neofascista" y de promover un supuesto "terrorismo nazi de extrema derecha", además de afirmar en redes sociales que la Policía Nacional realiza "redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país".

Los agentes señalan que este plantón de Belarra no es sino una muestra más del "desprecio hacia la Justicia y hacia los policías nacionales", a los que "atacó de manera falsa, irresponsable y con evidente ánimo de desprestigiar". En este sentido, el secretario general de este sindicato, Aarón Rivero, asegura que "la incomparecencia de la dirigente de Podemos confirma que no está dispuesta ni a rectificar ni a disculparse por sus gravísimas acusaciones".

Rectificación pública, disculpas y 30.000 euros de indemnización

A su juicio, "quien ha sido ministra del Gobierno y hoy ocupa un escaño en el Congreso debería ser la primera en respetar las instituciones y a quienes velan por la seguridad de todos los ciudadanos. No todo vale en política, y menos cuando se difama a un cuerpo policial con falsedades tan graves".

En este acto de conciliación, los agentes reclamaban una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, disculpas públicas, la eliminación del tuit del 21 de julio y su sustitución por un mensaje de disculpa, así como una indemnización de 30.000 euros por los daños causados a la imagen y el honor de la Policía Nacional.

Ante la incomparecencia injustificada de la diputada, el sindicato ha anunciado que procederá de inmediato a interponer una querella penal por injurias graves con publicidad, conforme a lo previsto en el artículo 208 y siguientes del Código Penal.

Un nuevo intento de "criminalizar" a los policías

Desde JUPOL recuerdan que las manifestaciones de Belarra se enmarcan en una campaña política de desprestigio contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la que determinados sectores intentan socavar la confianza de los ciudadanos en la Policía. "Este tipo de ataques no solo busca manchar el uniforme de miles de profesionales, sino dividir a la sociedad y debilitar a las instituciones democráticas", ha señalado Rivero.

El sindicato considera "inaceptable que una diputada utilice su posición institucional para difundir mensajes que alimentan el odio hacia la Policía Nacional", y advierte de que "acudirá siempre a los tribunales cada vez que se traspase la línea del respeto y se insulte a los servidores públicos".

En definitiva, los agentes recuerdan que el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es "un pilar esencial en toda democracia", y que ningún cargo público puede ampararse en su posición institucional para "lanzar acusaciones falsas y ofensivas" contra quienes arriesgan su vida cada día al servicio de la ciudadanía.